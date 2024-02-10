Анатолий Аксаков объяснил, что делать, чтобы не попасть в финансовую пирамиду

Чтобы не потерять деньги в финансовой пирамиде, нужно обращать внимание на их основные признаки: агрессивную рекламу, обещание высокой доходности, превышающей рыночный уровень, отсутствие документов, которые разрешают на с финансами, рассказал «Звезде» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Надо заинтересоваться, есть ли у этой организации и у этих лиц, которые хотят собрать деньги, лицензия, разрешение ЦБ на работу с деньгами. Когда вам обещают доходы кратно выше, чем то, что предлагают традиционные финансовые институты - это повод задуматься, насколько реально предложение. Обычно они предлагают в разы больше, чем банки», - рассказал депутат.

Часто люди дают деньги, например, под развитие бизнеса или реализацию какой-то идеи, думая, что это принесет им прибыль, а потом теряют их, сказал Аксаков. Сейчас есть возможность проверить такие организации в интернете: есть ли у них разрешительные документы и вообще существует ли эта организация.

«Есть и законодательные вопросы, которые позволяют привлекать деньги под разные обещания. Можно спокойно объявить сбор денег и пообещать доход через некоторое время. Сейчас как раз я внес законопроект, который запрещает сбор денег, если у вас нет лицензии и специального разрешения. А Центральный банк будет это отслеживать», - сказал глава комитета Госдумы.

В памятке Банка России напоминают, что перед вами скорее всего финансовая пирамида, если вам гарантируют доходность (это запрещено на рынке ценных бумаг), если нет информации о финансовом положении организации, если у нее нет собственных основных средств, других дорогостоящих активов, нет точного определения деятельности, нет информации о ней в реестрах ЦБ и если она выплачивает деньги клиентам за счет новых привлеченных участников.