Эксперт Петрова рассказала, как выгодно взять отпуск в феврале и марте

Согласно производственному календарю, 23 февраля и 8 марта выпали на пятницу, поэтому они считаются праздничными и выходными днями. В связи с этим эксперт по трудовому праву Ольга Петрова рассказала «Звезде», как выгодно взять отпуск в эти дни.

«Если вы хотите отдыхать больше, но отпуска потратить меньше (у вас всего 28 отпускных дней в году), можно использовать два дня отпуска, но отсутствовать больше. Когда люди хотят куда-то уехать, а дней нет - все их ищут всегда. Если вы берете отпуск с 11 марта, на самом деле, в отпуск вы уходите уже 8. Если вы взяли отпуск с 11 марта на три дня - 11, 12, 13 марта - у вас с отпуска спишется 3 дня, а гулять вы будете 8, 9, 10, 11, 12, 13. Допустим, вы взяли путевку с 8 по 13. Каким числом правильно написать заявление? Если вы напишите заявление с 11 числа по 13, у вас спишется всего 3 дня, а если вы напишите с 8 по 13, у вас спишется 5 дней», - объяснила Петрова.

С 23 февраля расчет аналогичный. По словам эксперта, выгодно взять отпуск, например, с 26 февраля на три дня - до 28, а отдыхать при этом сотрудник будет 6 дней. Петрова уточнила, что в вопросах, связанных с отпуском людей чаще всего волнует именно «математика в отношении дней, а не денег», так как денежная составляющая там не очень существенная. Если вы хотите уйти в отпуск в марте, то отпускные будут рассчитываться за февраль.

«То, что вы наработаете в марте, оно не связано с расчетом вашего отпуска. Вам до отпуска уже выплатят отпускные за три дня до его начала - этот расчет будет из расчета стоимости среднего дня, который предшествовал вашей работе в марте», - пояснила она.

Но, если сотрудник все же хочет увидеть разницу в деньгах, ему следует обратиться к бухгалтеру. Он загонит в свою базу все данные и вы увидите разницу, а также узнаете стоимость своего среднего отпускного дня.