В Петербурге нашли взрывчатое вещество в промзоне

Полиция организовала проверку после обнаружения взрывчатого вещества на территории промзоны в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом «Звезде» сообщили в региональном главке МВД.

«В полицию Невского района поступило сообщение об обнаружении на территории промышленной зоны, расположенной на дороге на Петро-Славянку, 5, бесхозного предмета. Экспертиза установила, что обнаруженное является взрывчатым веществом», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 222 Уголовного кодекса РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят неотложные оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к нему.