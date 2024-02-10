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В Петербурге нашли взрывчатое вещество в промзоне

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Максим Крюков 2024-02-10 17:39:01
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Полиция организовала проверку после обнаружения взрывчатого вещества на территории промзоны в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом «Звезде» сообщили в региональном главке МВД.

«В полицию Невского района поступило сообщение об обнаружении на территории промышленной зоны, расположенной на дороге на Петро-Славянку, 5, бесхозного предмета. Экспертиза установила, что обнаруженное является взрывчатым веществом», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 222 Уголовного кодекса РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят неотложные оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к нему.

#Санкт-Петербург #проверка #полиция #взрывчатое вещество #бесхозный предмет
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