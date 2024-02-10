Трансформатор загорелся на АЭС «Шинон» во Франции, остановлены два энергоблока

Пожар произошел в ночь с 9 на 10 февраля на атомной электростанции «Шинон», сообщает Le Figaro. Никакого воздействия на население и окружающую среду нет, заверяет руководство, поскольку ЧП произошло за пределами ядерной зоны. Однако два энергоблока полностью остановлены до дальнейшего уведомления.

Около 2:40 ночи «на АЭС "Шинон", у главного трансформатора производственного блока №3, расположенного за пределами ядерной зоны, вспыхнул пожар», - говорится в сообщении энергогенерирующей компании - оператора атомных электростанций EDF.

Оперативные компании группы выехали на место и в соответствии с процедурами вызвали внешние аварийные службы. Производственные блоки №3 и №4 остановлены.

Агентство ядерной безопасности сообщило на своем сайте, что был запущен внутренний план действий в чрезвычайной ситуации. «Потеря основного внешнего электроснабжения третьего реактора после этого пожара привела к автоматическому останову реактора», - говорится в сообщении.

АСН сообщила, что будет внимательно следить за состоянием водоотводящей сети на реакторах 3 и 4 и совместно с Институтом радиационной защиты и ядерной безопасности рассмотрит условия отмены аварийного плана.

Атомная электростанция «Шинон» имеет четыре реактора по 900 МВт каждый. В 2023 году она произвела примерно 5,4% французской атомной электроэнергии.