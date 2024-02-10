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США нанесли удары по беспилотным кораблям и ракетам у побережья Йемена

Удары были нанесены в целях самообороны против объектов, которые могли атаковать суда в Красном море, говорится в сообщении.
Владимир Рубанов 2024-02-10 16:55:01
© Фото: Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin Watt, centcom.mil

США нанесли удары по объектам у побережья Йемена, сообщило Центральное командование США в соцсети X. Целью атаки стали надводные беспилотники и крылатые ракеты мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах».

Удары были нанесены в целях самообороны против объектов, которые могли атаковать суда в Красном море, говорится в сообщении. Они представляли угрозу кораблям ВМС США и коммерческим судам в регионе.

Атаки произошли между 03:00 и 21:40. Цели были обнаружены на подконтрольной хуситам территории Йемена.

Ранее йеменские хуситы предупредили, что будут атаковать связанные с Израилем корабли из-за операции в секторе Газа. Ряд судоходных компаний приостановили перевозки через Красное море.

#ракеты #сша #ВМС США #Йемен #беспилотные катера #Хуситы #красное море #Ансар Аллах
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