Задержан экс-глава частной московской клиники по делу о смерти пациентки

Бывший главврач и экс-гендиректор частной клиники «Медицина 24/7» в Москве Олег Серебрянский арестован по делу о смерти пациентки. С 2021 года врач скрывался от правоохранительных органов и числился в международном розыске. Серебрянского задержали в аэропорту Турции после прилета, после чего поместили в СИЗО. В ближайшее время следствие предъявит ему обвинение.

Следствие считает, что в июле 2019 года в клинику обратилась женщина с острым инфарктом миокарда и острой сердечно-сосудистой недостаточностью. Сотрудники частной медицинской организации положили ее на лечение в свою клинику, при этом не имея специалистов и оборудования для помощи пациентам с подобными заболеваниями.

Женщина провела без необходимого лечения больше суток, после ее перевели в городскую клиническую больницу № 1 имени Пирогова, где она скончалась.

Уголовная статья ч. 2 ст. 238 УК (об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека), которую вменяют Серебрянскому предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. Ведомство уточняет, что двоих фигурантов по делу уже удалось задержать, сказано в сообщении.