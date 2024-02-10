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Остановленные в минуту смерти Пушкина часы вернулись в его квартиру на Мойке

Роман Закурдаев 2024-02-10 16:29:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Последние золотые карманные часы Александра Пушкина выставлены в мемориальной квартире на Мойке, 12 в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент «Звезды». Сегодня в России отмечают день памяти поэта.

Часы остановлены в минуту смерти Пушкина и вот уже 187 лет показывают 14:45. Поэт хранил их хранил всю жизнь с самого лицейского периода. После его последней дуэли часы оставались в его рабочем кабинете. 29 января (10 февраля по новому стилю) поэт умер, и находившийся рядом Василий Жуковский остановил их.

Считается, что императрица Мария Федоровна подарила эти часы Пушкину в 1816 году в знак благодарности за стихи, которые он написал к бракосочетанию ее дочери, великой княжны Анны Павловны, и принца Оранского.

Теперь часы хранятся во Всероссийском музее А.С. Пушкина, но в год 225-летия со дня рождения поэта впервые представлены в его Мемориальном музее-квартире.

#Санкт-Петербург #культура #Александр Пушкин #наш эксклюзив #мойка #Всероссийский музей А.С. Пушкина #Мемориальный музей-квартира А.С. Пушкина
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