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Девочка изрезала ножом мать в Подмосковье, возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.
Ирина Егорова 2024-02-10 15:59:01
© Фото: Мария Девахина, РИА Новости

Девочка-подросток в возрасте 15 лет накинулась с ножом на свою мать и нанесла ей «множественные телесные повреждения». По отношению к несовершеннолетней жительнице Московской области возбуждено уголовное дело.

«По данному факту расследуется уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия)», - передает RT сообщение пресс-службы СК РФ.

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование данного тяжкого преступления. Фигурантке дела может грозить до 8 лет лишения свободы.

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