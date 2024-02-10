Девочка изрезала ножом мать в Подмосковье, возбуждено уголовное дело

Девочка-подросток в возрасте 15 лет накинулась с ножом на свою мать и нанесла ей «множественные телесные повреждения». По отношению к несовершеннолетней жительнице Московской области возбуждено уголовное дело.

«По данному факту расследуется уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия)», - передает RT сообщение пресс-службы СК РФ.

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование данного тяжкого преступления. Фигурантке дела может грозить до 8 лет лишения свободы.