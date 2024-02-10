Чернобыльские волки-мутанты выработали иммунитет к раку

Обитающие в Чернобыльской зоне отчуждения волки-мутанты выработали иммунитет к раку. Об этом пишет газета New York Post со ссылкой на научную статью, основанную на исследовании биолога из лаборатории Шейна Кэмпбелла-Стейтона в Принстонском университете Кары Лав.

Биолог-эволюционист и экотоксиколог Лав начала свое исследование в 2014 году, когда вместе с коллегами отправилась в зараженную местность и взяла кровь у волков, чтобы понять реакцию диких зверей на радиацию, оказывающую влияние на онкологию. Уточняется, что ученые использовали GPS-ошейники, оснащенные дозиметрами радиации, с помощью которых получали информацию о том, где волки находятся и насколько сильно облучаются.

В ходе работы исследователи выяснили, что чернобыльские волки каждый день подвергаются 11,28 миллибэр радиации, что более чем в 6 раз превышает безопасный для человека предел. Также было выявлено отличие иммунной системы волков, обитающих в пораженной зоне, от иммунитета обычных волков - аналогично иммунной системе больных раком, которые проходят лучевую терапию.

В материале говорится, что Лав, которая не смогла продолжить работу из-за эпидемии COVID-19 и конфликта на Украине, смогла точно определить конкретные области генома (совокупность наследственного материала, заключенного в клетке организма) волка, которые оказались устойчивы к повышенному риску развития рака.

Как отмечает New York Post, исследование может стать ключевым в вопросе изучения того, как генные мутации у людей могут повысить шансы на выживание при онкологии.

Напомним, авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла 26 апреля 1986 года. Катастрофа расценивается как крупнейшая в своем роде за всю историю атомной энергетики. Облако, которое образовалось после взрыва реактора четвертого энергоблока, разнесло различные радиоактивные материалы, по большей части Европы. Из 30-километровой зоны отчуждения вокруг АЭС было эвакуировано более 115 тысяч жителей.