Бойцы-буддисты прочитали молитвы в зоне СВО в преддверии Лунного Нового года

К десантникам отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии, выполняющих боевые задачи на Артёмовском направлении в составе Южной группировки войск, приехал представитель Традиционной буддийской Сангхи России Батр-лама, чтобы поздравить своих земляков с традиционным буддийским праздником Сагаалган (Цаган Сар) - праздник Белого месяца, Новый год по восточному календарю и праздник прихода весны, который в этом году отмечается сегодня, 10 февраля, как в Бурятии, так и в Калмыкии, Туве и Южном Алтае.

Воины-десантники, исповедующие буддизм, были рады встрече с буддийским священником, который пообщался с ними, прочитал защитные молитвы, которые отводят пули и осколки от наших воинов, провел исповедь с желающими и раздал им обереги.

«В своих поездках мы поддерживаем наших воинов морально и духовно. Точно так же, как и представители других религий, мы приносим защитные обереги, которые ребята с охотой берут себе для осознания защиты свыше. Сотнями и тысячами мы их возим сюда. С Русской православной церковью мы очень плотно взаимодействуем, и они нас всегда поддерживают. Мы один народ, и страна у нас одна», - рассказал в общении Батор-лама.

После молитвы и исповеди воины-десантники пригласили гостей к праздничному столу с традиционными блюдами бурятской кухни.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.