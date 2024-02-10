Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность. В городе работает система оповещения - об опасности сигнализируют сирены. Губернатор Вячеслав Гладков призвал местных жителей спуститься в укрытие.

«Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами, например, в коридоре, ванной, туалете или кладовой», - написал он в своем Telegram-канале.

Жителям Белгорода, которых сирена ракетной угрозы застала на улице следует спуститься в укрытие или иное безопасное место.

В 15.35 в Белгороде отменили сигнал ракетной опасности.