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Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Губернатор призвал местных жителей спуститься в укрытие или другое безопасное место, если они на улице.
Ирина Егорова 2024-02-10 15:34:01
© Фото: Антон Вергун, РИА Новости

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность. В городе работает система оповещения - об опасности сигнализируют сирены. Губернатор Вячеслав Гладков  призвал местных жителей спуститься в укрытие.

«Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами, например, в коридоре, ванной, туалете или кладовой», - написал он в своем Telegram-канале. 

Жителям Белгорода, которых сирена ракетной угрозы застала на улице следует спуститься в укрытие или иное безопасное место.

В 15.35 в Белгороде отменили сигнал ракетной опасности.

#белгород #предупреждение #жители #сирены #Вячеслав Гладков #ракетная опасность
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