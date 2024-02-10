МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВМФ России отразил атаку украинских безэкипажных катеров в Черном море

В Минобороны России отметили, что гражданские транспортные суда и корабли ВМФ РФ повреждения не получили.
2024-02-10 14:44:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Вечером 9 февраля Киев осуществил попытку террористической атаки на российские гражданские транспортные суда в юго-западном районе Черного моря с применением полупогружных безэкипажных катеров. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Как уточнили в оборонном ведомстве, для отражения нападения были задействованы патрульные корабли и авиация Военно-морского флота РФ, которые выполняли задачи в данном районе.

Отмечается, что один безэкипажный катер противника был уничтожен огнем из артиллерийских установок, остальные - подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В результате отраженной атаки гражданские транспортные суда и корабли ВМФ России повреждения не получили, подчеркнули в МО РФ.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

#армия #ВМФ РФ #Черное море #отразили атаку #Безэкипажные катера
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 