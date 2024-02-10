ВМФ России отразил атаку украинских безэкипажных катеров в Черном море

Вечером 9 февраля Киев осуществил попытку террористической атаки на российские гражданские транспортные суда в юго-западном районе Черного моря с применением полупогружных безэкипажных катеров. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Как уточнили в оборонном ведомстве, для отражения нападения были задействованы патрульные корабли и авиация Военно-морского флота РФ, которые выполняли задачи в данном районе.

Отмечается, что один безэкипажный катер противника был уничтожен огнем из артиллерийских установок, остальные - подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В результате отраженной атаки гражданские транспортные суда и корабли ВМФ России повреждения не получили, подчеркнули в МО РФ.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.