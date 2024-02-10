Итальянку осудили на 20 месяцев тюрьмы за «рождение» несуществующих детей

Итальянку приговорили к 20 месяцам тюрьмы за махинации с детскими пособиями. Осужденная завела пятерых несуществующих детей и находясь в декрете получала на них выплаты. Всего «многодетная мать» успела получить от государства €111 тыс, пишет la Repubblica.

Согласно материалам следствия, жительница Рима предоставила справки о 12 беременностях, предварительно подделав в них подписи врачей, печати и сами бланки. Согласно документам, итальянка в период с 2014 по 2019 годы стала «матерью» трех девочек и двух мальчиков. Остальные «беременности» якобы закончились неудачно.

Карабинеры заинтересовались историей и начали проверять документацию крупнейшего в Риме перинатального центра, в котором так часто бывала «роженица». Каких-либо документов, подтверждающих рождение Бенедетты, Анжелики, Абрамо, Летиции и Израэля найдено не было. Досталось и сожителю итальянки. Его приговорили к семи месяцам тюрьмы за соучастие.