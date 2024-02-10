В Москве в районе Орехово-Борисово Южное горит 25-этажная новостройка

На юге Москвы возгорание произошло в многоэтажной новостройке, об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Кроме того, в Сети появились кадры с места ЧП, на которых видно, как их окон валит черный дым.

По данным «360», горит 25-этажный дом в столичном районе Орехово-Борисово Южное, все началось с квартиры на девятом этаже здания.

«Скорая приехала на всякий случай, говорят, что пострадавших, жертв нет», - приводит телеканал слова очевидца.

Он также рассказал, что в настоящее время на месте уже работают сотрудники экстренных служб, они находятся внутри горящего здания и ликвидируют пожар. Официальной информации от МЧС на данный момент нет.