Юнармейцы написали письма бойцам СВО ко Дню защитника Отечества

Юнармейцы из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Новосибирска и Хабаровска в преддверии Дня защитника Отечества написали письма российским военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

«Я впервые пишу письмо солдату. Я рассказала о том, что чувствую сама. Я считаю, что их подвиг очень важен для нашей страны. Мой дядя - военнослужащий, и уже несколько раз был в зоне СВО. Мне, безусловно, было бы приятно, если бы это письмо дошло кого-то близкого, но я пишу в целом для всех военнослужащих», - поделилась Олеся Шлыкова из Екатеринбурга.

В ближайшее время послания и поздравительные открытки, в которых ребята поблагодарили бойцов ВС РФ за смелость и отвагу, а также пожелали им скорейшего возвращения домой, отправят на передовую.

«Я переживаю за своего дядю. Он сказал, что вернется, и победа будет за нами. Желаю ему скорейшей победы, чтобы он пришел живым и здоровым», - сказал Иван Рогулин из Новосибирска.

Всероссийская военно-патриотическая акция «Письмо защитнику Отечества», стартовавшая 1 февраля, проводится в Домах «Юнармии», школах, библиотеках, центрах творчества детей

и молодежи и Домах офицеров.

Адресовать свои пожелания российским военным может любой желающий, отправив письмо по адресу: 129110, г.Москва, Суворовская площадь, д.2, стр.1, с пометкой на конверте «Письмо защитнику Отечества». Все письма будут доставлены в зону спецоперации Министерством обороны России.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.