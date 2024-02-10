Взрывы прогремели в Одесской области, повреждены объекты в Одессе и Измаиле

Взрывы прогремели в Одесской области. Глава региональной военной администрации Олег Кипер сообщил о повреждениях на нескольких объектах.

По его словам, в Одессе повреждения получило техническое сооружение, которое относится к припортовой инфраструктуре. О каком именно объекте идет речь, не уточняется.

Кроме того, чиновник сообщил, что большой ущерб был нанесен нескольким объектам в городе Измаил.

«Изуродованы технические помещения промышленных и сервисных объектов», - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось о том, что в Харькове на объекте критической инфраструктуры прогремел взрыв, в результате объект был уничтожен. После взрыва произошла утечка дизельного топлива, из-за чего началось мощное возгорание.