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Взрывы прогремели в Одесской области, повреждены объекты в Одессе и Измаиле

Ранее сообщалось, что в Харькове на объекте критической инфраструктуры прогремел взрыв.
Анна Назайкина 2024-02-10 13:26:01
© Фото: Alex Chan Tsz Yuk, Keystone Press Agency, Global Look Press

Взрывы прогремели в Одесской области. Глава региональной военной администрации Олег Кипер сообщил о повреждениях на нескольких объектах.

По его словам, в Одессе повреждения получило техническое сооружение, которое относится к припортовой инфраструктуре. О каком именно объекте идет речь, не уточняется.

Кроме того, чиновник сообщил, что большой ущерб был нанесен нескольким объектам в городе Измаил.

«Изуродованы технические помещения промышленных и сервисных объектов», - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось о том, что в Харькове на объекте критической инфраструктуры прогремел взрыв, в результате объект был уничтожен. После взрыва произошла утечка дизельного топлива, из-за чего началось мощное возгорание.

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