Взрывы прогремели в Одесской области, повреждены объекты в Одессе и Измаиле

Взрывы прогремели в Одесской области. Глава региональной военной администрации Олег Кипер сообщил о повреждениях на нескольких объектах.
По его словам, в Одессе повреждения получило техническое сооружение, которое относится к припортовой инфраструктуре. О каком именно объекте идет речь, не уточняется.
Кроме того, чиновник сообщил, что большой ущерб был нанесен нескольким объектам в городе Измаил.
«Изуродованы технические помещения промышленных и сервисных объектов», - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось о том, что в Харькове на объекте критической инфраструктуры прогремел взрыв, в результате объект был уничтожен. После взрыва произошла утечка дизельного топлива, из-за чего началось мощное возгорание.
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