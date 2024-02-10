Метеоролог Куткевич назвал факторы появления световых столбов

Метеоролог Юрий Куткевич объяснил, что из себя представляют световые столбы и почему они появляются в зимнее время года.

«Световые столбы относятся к оптическим явлениям в атмосфере. Для их появления необходимы низкая температура и малооблачное небо», - рассказал он в разговоре со «Звездой».

По словам собеседника телеканала, в зимней холодной атмосфере присутствуют кристаллики льда, которые представляют собой маленькие призмы. И когда на них падает свет от заходящего солнца или мощных искусственных источников света, «они его отражают, преломляют, усиливают», в результате чего образуется столб света.

Накануне вечером жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти стали свидетелями редкого оптического эффекта. Кадры со световыми столбами появились в социальных сетях и поразили пользователей своей красотой.