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ВСУ обстреляли хутор в Белгородской области, три человека ранены

Всех пострадавших везут в больницу, где им окажут необходимую помощь.
Анна Назайкина 2024-02-10 12:35:01
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости

Украинские военные обстреляли окраину населенного пункта Понуры в Белгородской области, есть раненые, сообщил губернатор Вячеслав Гладков, пишет Sputnik.

«В результате прилета снаряда есть трое пострадавших рабочих», - написал он в своем Telegram-канале.

Медики зафиксировали у пострадавших осколочные ранения разных частей тела, уточнил глава региона. По его словам, в настоящий момент их везут в больницу на скорой, где им окажут всю необходимую помощь.

Кроме того, в результате обстрела украинских боевиков на хуторе повреждения получил экскаватор, добавил Гладков.

#белгородская область #ВСУ #Обстрел #раненые #Вячеслав Гладков #хутор
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