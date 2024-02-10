ВСУ обстреляли хутор в Белгородской области, три человека ранены

Украинские военные обстреляли окраину населенного пункта Понуры в Белгородской области, есть раненые, сообщил губернатор Вячеслав Гладков, пишет Sputnik.

«В результате прилета снаряда есть трое пострадавших рабочих», - написал он в своем Telegram-канале.

Медики зафиксировали у пострадавших осколочные ранения разных частей тела, уточнил глава региона. По его словам, в настоящий момент их везут в больницу на скорой, где им окажут всю необходимую помощь.

Кроме того, в результате обстрела украинских боевиков на хуторе повреждения получил экскаватор, добавил Гладков.