В Китае отменили матч сборной Аргентины из-за скандала с Месси

Спортивное бюро китайского города Ханчжоу отменило товарищеский матч между сборными Аргентины и Нигерии по футболу, который должен был пройти в Китае. Причиной такого решения стал скандал вокруг капитана и нападающего «альбиселесте» Лионеля Месси.

Напомним, в прошлое воскресенье, 4 февраля, американский футбольный клуб «Интер Майами», за который выступает Месси, обыграл сборную звезд Гонконга со счетом 4:1. На трибунах присутствовало более 38 тысяч человек, однако восьмикратный обладатель «Золотого мяча» не вышел на поле из-за травмы.

Во втором тайме болельщики, которые отдали за билеты более 1 000 гонконгских долларов (125 долларов США), скандировали «Мы хотим Месси!» и освистывали совладельца клуба Дэвида Бекхэма. После встречи экс-полузащитник сборной Англии принес извинения за отсутствие именитого аргентинца, а также уругвайского форварда Луиса Суареса, с которым Месси играл в составе каталонской «Барселоны». Позднее власти Гонконга потребовали от организаторов поединка объяснить отсутствие чемпиона мира 2022 года на поле.

«Компетентные органы пришли к выводу, что условий для проведения матча с участием аргентинской команды нет, из-за чего мероприятие отменили», - передает заявление бюро RT.

После матча против сборной Гонконга Лионель Месси опубликовал пост на китайском языке, в котором объяснил, что не смог принять участие из-за травмы паха. Аргентинец выразил надежду на то, что еще сможет посетить Гонконг и порадовать болельщиков своей игрой.