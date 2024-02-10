МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Летчик истребителя Су-35С уничтожил вражеский ЗРК С-300 на Купянском направлении

Вскоре после пуска ракеты радиолокационное излучение цели пропало, а разведка доложила о ее уничтожении.
2024-02-10 07:33:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Летчик истребителя Су-35С уничтожил зенитный ракетный комплекс С-300 ВСУ на Купянском направлении в зоне специальной военной операции. Это произошло во время одного из боевых вылетов. При выполнении задачи летчик засек радиолокационное излучение с подконтрольной ВСУ территории. По цели была пущена ракета «воздух-РЛС».

«Выполняли боевой полет по прикрытию бомбардировочной авиации. При следовании на боевом курсе мной был обнаружен зенитный ракетный комплекс противника. Доложил на командный пункт, произвел пуск ракеты "воздух-РЛС". Наша бомбардировочная авиация успешно выполнила свою боевую задачу, благополучно вернулась на аэродром вылета для выполнения новых задач», - рассказал летчик Су-35С Иван.

Вражеская цель была успешно поражена, что подтвердили данные объективного контроля, а также доклады разведки. Радиолокационное излучение цели пропало. Летчики ВКС России готовы к выполнению боевых задач любой сложности круглые сутки.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#вкс россии #армия #су-35с #ЗРК С-300 #Купянское направление #«воздух-РЛС»
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 