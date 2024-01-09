Москвичей предупредили о резком похолодании после оттепели

Волна тепла накроет столичный регион в ближайший четверг, пообещал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По словам синоптика, столбики термометров дотянутся до нулевой отметки, не исключены осадки в виде мокрого снега.

Однако потепление будет недолгим. Скандинавский антициклон стремительно охладит воздух до -13 градусов. На дорогах образуется гололедица.

Холодным, солнечным и сухим будет первый выходной день. В ночные часы в Москве термометры покажут -17 градусов, немногим теплее будет днем, предупредил Леус.