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Москвичей предупредили о резком похолодании после оттепели

Завтра в Москве ожидается -6-8 градусов, местами пройдет снег, в области термометры покажут до -10 градусов.
Ян Брацкий 2024-01-09 09:43:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Волна тепла накроет столичный регион в ближайший четверг, пообещал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По словам синоптика, столбики термометров дотянутся до нулевой отметки, не исключены осадки в виде мокрого снега.

Однако потепление будет недолгим. Скандинавский антициклон стремительно охладит воздух до -13 градусов. На дорогах образуется гололедица.

Холодным, солнечным и сухим будет первый выходной день. В ночные часы в Москве термометры покажут -17 градусов, немногим теплее будет днем, предупредил Леус.

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