На Сахалине пьяный подросток заживо сжег бездомного мужчину после ссоры

Пьяный подросток заживо сжег бездомного мужчину, который спал в коридоре общежития города Долинск, Сахалинская область. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону. Предположительно, убийство произошло из-за бытовой ссоры.

«Обвиняемый, используя зажигалку, поджег полиэтиленовую упаковку и поднес открытое пламя под тело спавшего в коридоре потерпевшего, от чего одежда последнего загорелась», - говорится в сообщении Следственного комитета.

В итоге он скончался на месте от полученных ожогов, передает «360». Против 16-летнего подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью и общеопасным способом».

Уточняется, что преступление произошло ночью 7 января. На данный момент мера пресечения в отношении юноши не избрана.