В Норильске самолет выкатился за пределы ВПП

Пассажирский самолет Boeing 737-800 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки в аэропорту Норильска. Об инциденте сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Сегодня около 10 часов утра в международном аэропорту Норильск имени Н.Н. Урванцева после посадки воздушного судна Боинг 737-800... выполнявшего рейс Красноярск - Норильск, допущено выкатывание самолета за пределы ВПП», - сообщила пресс-служба ведомства.

На борту лайнера находились 169 пассажиров. Никто из них в результате инцидента не пострадал. В прокуратуре уточнили, что в ближайшее время самолет будет отбуксирован к месту стоянки. Ведомством организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.