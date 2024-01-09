МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Норильске самолет выкатился за пределы ВПП

Самолет выполнял рейс из Красноярска, на его борту находились 169 пассажиров.
Ян Брацкий 2024-01-09 08:07:01
© Фото: zstprocrf, VK

Пассажирский самолет Boeing 737-800 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки в аэропорту Норильска. Об инциденте сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Сегодня около 10 часов утра в международном аэропорту Норильск имени Н.Н. Урванцева после посадки воздушного судна Боинг 737-800... выполнявшего рейс Красноярск - Норильск, допущено выкатывание самолета за пределы ВПП», - сообщила пресс-служба ведомства.

На борту лайнера находились 169 пассажиров. Никто из них в результате инцидента не пострадал. В прокуратуре уточнили, что в ближайшее время самолет будет отбуксирован к месту стоянки. Ведомством организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

#в стране и мире #Самолет #Норильск #ВПП #Boeing 737-800 #Западно-Сибирская прокуратура
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»