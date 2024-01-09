Bloomberg: в литровой бутылке может содержаться около 240 тысяч частиц пластика

Бутылка воды объемом один литр может в среднем содержать около 240 тысяч пластиковых частиц, что означает еще большие проблемы для здоровья, связанные с пластиком, чем предполагалось ранее. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование ученых из Колумбийского университета.

«Результаты показывают, что вода в бутылках может содержать в 100 раз больше пластиковых частиц, чем предполагалось ранее, поскольку более ранние исследования учитывали только микропластик или кусочки пластика размером от 1 до 5 000 микрометров», - говорится в публикации.

Исследование проводилось на основе анализа бутылок воды из американских супермаркетов, передает RT. Отмечается, что нанопластики представляют большую угрозу для здоровья, чем микропластики, так как они способны проникать в кровь человека и воздействовать на органы.

Ранее ученые подозревали наличие подобных частиц в бутилированной воде, однако не было достаточных технологий, чтобы доказать это. По данным исследователей, нанопластик может вызывать рак и проблемы с фертильностью.