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Десантники испепелили «Солнцепеком» позиции ВСУ на Запорожском направлении

По позициям ВСУ на Запорожском направлении нанесли залп 220-мм термобарическими снарядами ТОС-1А «Солнцепек».
2024-01-09 07:17:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожил укрепленный опорный пункт националистов в районе населенного пункта Вербовое на Запорожском направлении. Огонь по противнику вели ранним утром, в сумерках, по заранее установленным координатам.

Десантники дали залп 220-мм термобарическими  реактивными снарядами, после чего быстро сменили позицию, чтобы вывести боевую машину и экипаж из-под возможного ответного удара.

«Наша основная цель - своевременно прибыть в район выполнения боевой задачи, оперативно и качественно отработать по цели и также быстро убыть в тыловой район, чтобы враг не смог нас засечь», - рассказал механик-водитель «Солнцепека» с позывным «Дизель».

Контроль и корректировку стрельбы осуществляли расчеты беспилотников, которые также зафиксировали поражение целей. Боевые машины ТОС-1А «Солнцепек» незаменимы при решении подобных задач. Их высокая огневая мощь и эффективность гарантируют уничтожение самых укрепленных вражеских позиций.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#ВДВ #армия #ВС РФ #тос-1а «солнцепек» #Запорожское направление
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