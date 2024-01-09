Десантники испепелили «Солнцепеком» позиции ВСУ на Запорожском направлении

Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожил укрепленный опорный пункт националистов в районе населенного пункта Вербовое на Запорожском направлении. Огонь по противнику вели ранним утром, в сумерках, по заранее установленным координатам.

Десантники дали залп 220-мм термобарическими реактивными снарядами, после чего быстро сменили позицию, чтобы вывести боевую машину и экипаж из-под возможного ответного удара.

«Наша основная цель - своевременно прибыть в район выполнения боевой задачи, оперативно и качественно отработать по цели и также быстро убыть в тыловой район, чтобы враг не смог нас засечь», - рассказал механик-водитель «Солнцепека» с позывным «Дизель».

Контроль и корректировку стрельбы осуществляли расчеты беспилотников, которые также зафиксировали поражение целей. Боевые машины ТОС-1А «Солнцепек» незаменимы при решении подобных задач. Их высокая огневая мощь и эффективность гарантируют уничтожение самых укрепленных вражеских позиций.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.