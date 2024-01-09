Автомобиль протаранил ограждение Белого дома в Вашингтоне

В Вашингтоне машина врезалась во внешние ворота комплекса Белого дома. Об этом сообщил спикер Секретной службы Энтони Гульельми в Х. Инциндент произошел около 18.00 по местному времени.

На данный момент правоохранители задержали водителя и арестовали его. Сейчас полицейские осматривают серый внедорожник на наличие возможных угроз. Ближайшая улица к месту инцидента перекрыта, передает РИА Новости. На месте происшествия работают полицейские, пожарные и медики, передает телеканал NBC. Предварительно, пострадавших в результате ЧП нет.

Секретная служба США включена в структуру МВД США. Основной задачей службы является обеспечение безопасности первых лиц США и членов их семей. Также сотрудники секретной службы обеспечивает охрану комплекса Белого дома, главного здания казначейства, резиденции вице-президента США в Вашингтоне и других правительственных зданий.