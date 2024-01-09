Участница смертельного ДТП с десятками машин рассказала об аварии на трассе М-11

Дорога на трассе М-11 «Нева» была достаточно тяжелой из-за погодных условий: скользкая, шел снег, была плохая видимость, сообщила «Звезде» водитель одной из поврежденных машин в массовом ДТП и рассказала о моменте аварии.

«Я была за рулем, супруг мне сказал тормозить, мы видели впереди развернутую фуру, мы ушли к обочине, остановились, но сзади прилетели машины, мы попали в ДТП уже стоящие», - пояснила она.

Далее, как рассказала девушка, водители стали выходить из машин и помогать пострадавшим. По ее словам, службы приехали быстро.

«Спустя время отлегло, конечно. Наша машина находится напротив пострадавшего несовершеннолетнего...Ужасно. Тут была если не массовая истерия, то массовое сожаление, а так греет то, что люди не бросают друг друга в беде - предлагают погреться, бутерброды, пока не приехали службы. Нам приятно это», - добавила она.

Напомним, что авария с участием около 50 грузовых и легковых машин произошла на трассе М-11 «Нева» примерно в 14.40. В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе один ребенок, пострадали 17. Среди раненых есть 6 детей.

Причиной ДТП могли стать аномальные погодные условия, при которых водитель легкового автомобиля, нарушив правила врезался в ограждения, далее участники ДТП не покинули проезжую часть, а стали передвигаться по дороге, вследствие чего произошла массовая авария.

Для водителей пострадавших автомобилей на месте случившегося организованы пункты обогрева, организован горячий чай. На данный момент движение на участке 526 км в сторону Москвы перекрыто, водителей перенаправляют на трассу М-10.