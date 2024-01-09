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World Aquatics утвердила мировой рекорд пловца Колесникова на 50 м на спине

Колесников побил рекорд мира на дистанции 50 метров на спине в финале Кубка России в Казани 27 июля 2023 года. Пловец показал время 23,55 секунды и побил рекорд американца Хантера Армстронга (23,71).
Ирина Егорова 2024-01-09 23:29:01
© Фото: Alfredo FalconeKeystone Press Agency, Global Look Press

Рекорд российского пловца Климента Колесникова ратифицирован международной федерацией водных видов спорта (World Aquatics), передает Life со ссылкой на пресс-службу организации.

Спортсмен побил рекорд мира на дистанции 50 метров на спине в финале Кубка России в Казани 27 июля 2023 года. Пловец показал время 23,55 секунды. Предыдущее достижение принадлежало американцу Хантеру Армстронгу (23,71), который установил его в апреле 2022 года на отборочных соревнованиях к чемпионату мира. 

Колесникову 23 года, он является серебряным призером Олимпийских игр в Токио на дистанции 100 м на спине и бронзовым призером Игр на дистанции 100 м вольным стилем. Колесников является шестикратным чемпионом Европы, обладает званием заслуженного мастера спорта России и лучшего пловца Европы 2018 года.

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