World Aquatics утвердила мировой рекорд пловца Колесникова на 50 м на спине

Рекорд российского пловца Климента Колесникова ратифицирован международной федерацией водных видов спорта (World Aquatics), передает Life со ссылкой на пресс-службу организации.

Спортсмен побил рекорд мира на дистанции 50 метров на спине в финале Кубка России в Казани 27 июля 2023 года. Пловец показал время 23,55 секунды. Предыдущее достижение принадлежало американцу Хантеру Армстронгу (23,71), который установил его в апреле 2022 года на отборочных соревнованиях к чемпионату мира.

Колесникову 23 года, он является серебряным призером Олимпийских игр в Токио на дистанции 100 м на спине и бронзовым призером Игр на дистанции 100 м вольным стилем. Колесников является шестикратным чемпионом Европы, обладает званием заслуженного мастера спорта России и лучшего пловца Европы 2018 года.