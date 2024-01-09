В Таиланде умер эксперт в области морской тематики Михаил Войтенко

В Таиланде от инфаркта миокарда скончался эксперт в сфере морских грузоперевозок и главный редактор «Морского бюллетеня» Михаил Войтенко. Об этом со ссылкой на медиков сообщает РИА Новости.

Тело журналиста обнаружили 1 января таиландские полицейские. Правоохранители по просьбе родственников вскрыли квартиру, в которой проживал Михаила Войтенко.

«Инфаркт был внезапным, смерть была практически мгновенной», - утверждают медики.

Михаил Войтенко родился в 1958 году в Комсомольске-на-Амуре. В молодости он окончил Дальневосточное высшее инженерное морское училище им. адмирала Г. И. Невельского и получил специальность инженер-судоводитель. Долгое время работал по специальности, плавстаж около 16 лет.

В 2005 году основал сайт «Морской бюллетень», который освещает морские происшествия. Михаил Войтенко неоднократно выступал в роли эксперта на телеканале «Звезда».