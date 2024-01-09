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При обстреле Ясиноватой в ДНР пострадала мирная жительница

Ранение получила девушка 1999 года рождения.
Сергей Лебедев 2024-01-09 22:55:01
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости

Сегодня вечером украинские националисты обстреляли город Ясиноватая. В результате атаки пострадала местная жительница. Об этом сообщил мэр Дмитрий Шевченко.

«Ранение получила девушка 1999 года рождения», - уточнил градоначальник.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, отметили, что украинские боевики выпустили по Ясиноватскому району три снаряда калибром 155 мм.

Обстрел велся со стороны населенного пункта Архангельское.

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