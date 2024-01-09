При обстреле Ясиноватой в ДНР пострадала мирная жительница

Сегодня вечером украинские националисты обстреляли город Ясиноватая. В результате атаки пострадала местная жительница. Об этом сообщил мэр Дмитрий Шевченко.

«Ранение получила девушка 1999 года рождения», - уточнил градоначальник.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, отметили, что украинские боевики выпустили по Ясиноватскому району три снаряда калибром 155 мм.

Обстрел велся со стороны населенного пункта Архангельское.