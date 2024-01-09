МО РФ: над Белгородской областью сбили снаряд от РСЗО «Ураган» и беспилотник

Сегодня около половины восьмого вечера российские военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам в Белгородской области. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Украинские боевики использовали реактивную систему залпового огня «Ураган». Также националисты задействовали беспилотник самолетного типа.

Дежурные средства противовоздушной обороны ВС РФ сбили вражеский БПЛА и один реактивный снаряд.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.