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МО РФ: над Белгородской областью сбили снаряд от РСЗО «Ураган» и беспилотник

Российские военные пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку.
2024-01-09 22:30:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Сегодня около половины восьмого вечера российские военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам в Белгородской области. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Украинские боевики использовали реактивную систему залпового огня «Ураган». Также националисты задействовали беспилотник самолетного типа.

Дежурные средства противовоздушной обороны ВС РФ сбили вражеский БПЛА и один реактивный снаряд.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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