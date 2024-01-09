Элита залегла на дно: как идет расследование дела сутенера Джеффри Эпштейна

Почти тысяча страниц судебных материалов, допросов свидетелей и потерпевших от рук финансиста-сутенера Джеффри Эпштейна - дело номер один всей Америки. Элита залегла на дно в опасении народного порицания, американцы смакуют подробности: рассказ от первых лиц, о том как миллиардер поставлял несовершеннолетних девушек богатым и влиятельным.

Едва суд Нью-Йорка опубликовал документы, как сайт в мгновение рухнул, просто не выдержав наплыва любопытных пользователей. Чтиво - чуть ли не восстановленная по дням хроника отвязных уикендов, причем в первую очередь тех, кто очень рассчитывал на анонимность. В списке - уже ранее обвиняемый в педофилии британский принц Эндрю и бывший лидер нации Билл Клинтон.

«В последних опубликованных документ есть электронные письма Сары Рэнсом, одной из жертв Джефри Эпштейна, которые она отправляла журналисту New York Post. В этих письмах Сара Рэнсом утверждает, что Эпштейн снимал видео, на котором принц Эндрю, Ричард Бренсон и Билл Клинтон занимаются сексом с девочками», - заявила журналист Sky News Марта Келнер.

Имя Герцога Йоркского в материалах упоминается 69 раз, скандал замять не помогли даже отступные в 340 тысяч долларов, которые пришлось еще в прошлом году заплатить за сына королеве, у Эндрю таких денег не оказалось. Да и Скотленд-Ярд не спешит расследовать дело принца. Что же до Клинтона - то бывшему президенту чуть ли не грозит статус «соучастника».

«Путешествовала вместе с Джеффри Эпштейном и Гислейн Максвелл и могла располагать информацией о сексуальном рабстве, устроенным Гислейн Максвелл и Джеффри Эпштейном», - говорится в сообщении телеканала foxnews.

Гислейн Максвелл - подруга Эпштейна. Ее еще называли «мамой-медведицей» за помощь возлюбленному в отборе несовершеннолетних девочек. Ее вину доказали, и за сутенерство она отбывает срок в тюрьме уже как 20 лет. New York Post впервые публикует редкие архивные снимки: как и с острова Эпштейна, так из его особняков: там и Максвелл вместе с известным французским модельным скаутом Жан-Люком Брюнелем, компания юных девушек, Эпштейн и та самая счастливая и полуобнаженная Сара Рэнсон, которая по итогу в суде обнажила самые грязные пороки самых высокопоставленных лиц.

Свою сенсацию выдал и телеведущий Такер Карлсон, взяв интервью у младшего из семьи Эпштейнов - тот скрывая лицо, почти прямым текстом уверяет зрителя, что его брата ликвидировали по указу сверху.

«Это наталкивает на ужасные мысли - правительство может убить вас в тюрьме. Мне было бы намного легче, если бы он совершил суицид, я бы смирился с этим. Но очевидно, что его кто-то убил. Кто это сделал и зачем?» - сказал брат Джеффри Эпштейна Марк.

Почти каждая страница рассекреченных документов гарантирует черную метку на репутации тех, кто считается достоянием американской нации. Фигурируют имена губернаторов и сенаторов, основатели Google и бывший глава Microsoft Билл Гейтс, звезды шоу-бизнеса - Брюс Уиллис, Майкл Джексон, Леонардо Ди Каприо, Наоми Кэмпбелл, Кэмерон Диаз и даже профессор-физик Стивен Хоккинг. Хотя его участие за рамки приличия не выходило - «остров свободной любви» он посещал в рамках научной конференции, Эпштейн был слишком увлечен темой мироздания.

В списке замечен и миллиардер Том Прицкер, который, как считают, привел к власти Барака Обаму и финансировал кампанию Джо Байдена. Так в спираль секс-скандала вплетается большая политика.

«В конце концов, я думаю, мы узнаем, что Джеффри Эпштейна использовало либо наше, либо другое правительство, чтобы получить компромат на важных людей, на людей, у которых есть фетиши, связанные с детьми. Это республиканцы, демократы, люди из шоу-бизнеса. Все они в бешенстве, глубинное государство в бешенстве, и это будет очень интересно», - отметила политический обозреватель Анжела Бокс.

Американские журналисты раскрыли несколько сотен имен-фигурантов в тех или иных делах Эпштейна и намекают, что основное впереди: там и главы иностранных государств и представители ЦРУ И МОССАДа. И слишком уж цепляет дата, когда дело, казалось бы с истекшим сроком давности, всплывает - 2024-ый год - год президентских выборов. А тут вдруг падает тень на все еще влиятельный клан Клинтонов - спасательный круг для демократов и красная тряпка для республиканцев.