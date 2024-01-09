Над ночной степью Запорожья восходит «Солнцепек». В лесопосадках расположены позиции ВСУ. Термобарические снаряды не просто разбивают их взрывами, а буквально выжигают кислород, создавая сильное давление на большой площади. Расчеты машины, сменяя друг друга, работают и днем и ночью.

На Донецком направлении российской пехоте оказывают поддержку с воздуха ударные Ми-28Н.

«Получили задачу, выдвинулись в район цели, нанесли удар неуправляемыми ракетами. Задача выполнена, потерь нет. Все вернулись на аэродром вылета», - рассказал летчик вертолета Ми-28Н с позывным «Овод».

Под Донецком российские войска продолжают продвигаться вперед, улучшая свое тактическое положение. Результат минувшего дня - успехи в районе Георгиевки. Это село, которое находится за недавно освобожденной Марьинкой.

Достаточно пройти половину опорного пункта, как боевики ВСУ бегут или сдаются в плен, говорят наши штурмовики. Сами они всегда находятся в боевом режиме. После дня штурма - несколько дней тренировок. Тяжело в учении, легко в бою.

«Идем двоечками боевыми. Каждый друг с другом работает на отлично. После боевых задач день-два отдыхаем - и тренировки», - поделился командир отделения с позывным «Кожева».

О состоянии духа в ВСУ говорят пленные. Один из офицеров был мобилизован. Чтобы оттянуть момент отправки в зону боевых действий, он вызвался пройти ускоренные командирские курсы.

«Если бы просто остался солдатом, то через месяц попал бы. Думал, попаду через три месяца, но оказался через два. Не хватает кадровых офицеров. Берут мобилизованных, быстро обучают. Необученность. Никто ничего не знает, что им делать», - сказал пленный офицер ВСУ.

Жарко было и в районе Купянска. Там противник 4 раза пытался контратаковать. Бойцы российской 6-й общевойсковой армии позиции удержали. А штурмовикам ВСУ пришлось отойти в тыл.