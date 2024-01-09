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В Горловке мужчина погиб в своей машине при обстреле со стороны ВСУ

Также осколочные ранения получила местная жительница.
Сергей Лебедев 2024-01-09 20:01:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сегодня вечером украинские боевики обстреляли жилой массив «Строитель» в городе Горловка. В результате атаки в своей машине погиб 28-летний мужчина. Об этом сообщает корреспондент телеканала «Звезда». Кроме того, осколочные ранения получила женщина.

В ходе террористической атаки были разбиты несколько автомобилей и строений. Так, например, оказались повреждены жилые дома, поликлиника и Центр детского творчества Никитовского района города.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что националисты вели обстрел со стороны Дзержинска.

Боевики выпустили по городу шесть снарядов калибром 155 мм и три кассетных снаряда аналогичного калибра.

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