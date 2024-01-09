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Bloomberg: G7 и страны «глобального Юга» тайно обсудили с Киевом «формулу мира»

Как утверждается, Украина и ее союзники по Большой семерке продолжают сопротивляться призывам стран Глобального Юга напрямую взаимодействовать с Москвой.
Анна Назайкина 2024-01-09 18:19:01
© Фото: Joel Marklund, Keystone Press Agency, Global Look Press

Агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники, сообщило, что в Саудовской Аравии в декабре минувшего года прошла тайная встреча представителей Киева, его союзников из G7 и нескольких государств Глобального Юга, передает Sputnik.

Как утверждается,в Эр-Рияде украинские политики безуспешно пытались получить поддержку своего плана по мирному урегулированию конфликта.

«Украина и ее союзники по Большой семерке продолжают сопротивляться призывам стран Глобального Юга напрямую взаимодействовать с Россией», - пишет агентство.

По информации источников агентства, во встрече принимали участие высокопоставленные чиновники из Индии, Саудовской Аравии и Турции. В то же время Китай, ОАЭ и Бразилию на этой встрече никто не представлял.

#Украина #Саудовская Аравия #G7 #Эр-Рияд #формула мира
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