Неизвестные просверлили восемь дыр в газопроводе для СПГ в Германии

Неизвестные просверлили отверстия в газопроводе для сжиженного природного газа на севере Германии. Об этом пишет немецкий журнал Spiegel.

Уточняется, что злоумышленники пробурили линию СПГ в земле Шлезвиг-Гольштейн между городом Брунсбюттель и общиной Хетлинген как минимум в восьми участках. При этом дыры находятся на расстоянии более километра друг от друга. Расследованием случившегося занимается Федеральная прокуратура.

«Лишь по предварительным оценкам, совершенная диверсия нанесла ущерб на сумму не менее 1,6 миллиона евро», - передает сообщение LIFE.

В материале издания отмечается, что неполадка была обнаружена еще 28 ноября. Газопровод, длина которого составляет 55 километров, планировали ввести в эксплуатацию в конце 2023 года. Он предназначен для транспортировки импортного газа из устья Эльбы во внутренние районы страны.