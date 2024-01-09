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Глава МИД Тайваня прервал пресс-конференцию из-за сигналов воздушной тревоги

Система оповещения населения сработала в связи с запуском Пекином спутника.
Максим Крюков 2024-01-09 18:18:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Министерство обороны Тайваня во вторник, 9 января, опубликовало предупреждение, что Китай запустил спутник, и призвало жителей к осторожности перед президентскими и парламентскими выборами, которые Тайбэй намерен провести в субботу.

В оповещении жителей ошибочно предупредили о пролете ракеты, а не спутника. Сигналы тревоги прозвучали в тот момент, когда министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву проводил пресс-конференцию.

«Нам нужно быть ответственными и оставаться сдержанными, чтобы предотвратить возникновение конфликта между Тайванем и Китаем», - сказал политик во время своего выступления.

Сразу после этих слов в зале начала звучать сирена о воздушной тревоге, а сидящие в аудитории журналисты стали получать на мобильные телефоны соответствующие уведомления.

«Землетрясение? А, все в порядке. Китай запустил спутник в этом регионе, и он пролетел через южную часть воздушного пространства. Все нормально, нас это не касается», - прочитал сообщение на своем смартфоне глава МИД Тайваня и призвал продолжить пресс-конференцию.

Отметим, что Китай назвал предстоящее голосование на Тайване выбором между войной и миром. Сегодня СМИ КНР сообщили о запуске спутника «Эйнштейн» с помощью ракеты «Чанчжэнь 2С» с космодрома Сичан на юго-западе страны. По данным телекомпании CCTV, запуск прошел успешно, спутник был выведен на орбиту.

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