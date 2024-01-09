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При атаке украинскими дронами объекта ТЭК в Орле пострадали три человека

Сейчас врачи помогают раненым, двое из них отказались от госпитализации.
Анна Назайкина 2024-01-09 15:29:01
© Фото: Vladimir Baranov, Global Look Press

Три человека пострадали при атаке украинскими дронами объекта ТЭК в Орле. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

«Пострадали трое человек, получившие вред здоровью средней тяжести», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в настоящий момент врачи помогают раненым, двое из них отказались ехать в больницу.

Кроме того, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Ранее Клычков рассказал, что на объект топливно-энергетического комплекса упали два БПЛА, в результате начался пожар.

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