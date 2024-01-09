При атаке украинскими дронами объекта ТЭК в Орле пострадали три человека

Три человека пострадали при атаке украинскими дронами объекта ТЭК в Орле. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

«Пострадали трое человек, получившие вред здоровью средней тяжести», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в настоящий момент врачи помогают раненым, двое из них отказались ехать в больницу.

Кроме того, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Ранее Клычков рассказал, что на объект топливно-энергетического комплекса упали два БПЛА, в результате начался пожар.