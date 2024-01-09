Массовое ДТП на трассе «Нева» мог спровоцировать автомобиль с негодными шинами

Массовую аварию с участием полусотни машин на трассе М-11 «Нева» в Новгородской области, предположительно, спровоцировал легковой автомобиль Cherry, на задней оси которого были установлены покрышки, не соответствующие дорожным условиям. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

По версии следствия, 70-летний водитель китайской иномарки не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. После этого с Cherry и между собой столкнулись еще несколько автомобилей.

Спустя некоторое время еще одна иномарка, пытаясь уйти от столкновения, тоже врезалась в ограждение. Водитель и его жена вышли на дорогу, где и стали жертвами аварии.

В машине остались двое детей. Годовалый малыш скончался на месте, а ребенка 2021 года рождения доставили в больницу.

Напомним, массовое ДТП произошло накануне днем. В результате аварии погибли четыре человека.

Госпитализированы пятеро несовершеннолетних. Также оказана медицинская помощь 14 взрослым.