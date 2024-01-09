Шойгу: ВС РФ сохраняют инициативу на всей линии боевого соприкосновения

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВС РФ сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения.

В ходе селекторного совещания глава российского оборонного ведомства озвучил прошлогодние потери украинской стороны. Как утверждает министр, ВСУ потеряли более 215 тысяч человек за данный период времени. Помимо живой силы, противник потерял более 28 тысяч единиц вооружения.

«Мы сохраняем стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения», - сказал он.

Шойгу отметил, что российские военные методично снижают боевой потенциал противника, и заявил, что ВС РФ продолжат достигать целей проводимой спецоперации.

Министр указал на истощение людского ресурса и отсутствие у врага результатов. С подачи кураторов из стран Запада Киев отправляет людей на убой и ищет возможности восполнить ряды ВСУ. Однако действия украинских властей не отразятся на ситуации в зоне боевых действий, а конфликт только затянется.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.