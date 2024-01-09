В Москве огромный пес Батон застрял под бетонной плитой в 20-градусные морозы

В Москве спасатели вызволили пса Батона, застрявшего под бетонной плитой в 20-градусные морозы. Кадры операции по спасению крупной собаки опубликовал отряд «СпасРезерв».

Как сообщается, пес попал в беду на территории станции МЦД «Миньково», которая пока что еще строится. В Рождество, когда неизвестные запускали салюты, дворняга испугалась и залезла в яму.

«Охранники нашли пса... поздно вечером. Во время обхода они услышали скулеж, пытались достать сами и выманить на еду, собака огрызалась», - говорится в сообщении.

Когда спасатели прибыли на место, они обнаружили, что из лаза видны только задние лапы, вперед Батону некуда было лезть, а обратно он выбраться был не способен. Ситуацию осложняли торчащие острые фрагменты бетона и арматуры.

Вытащить за лапы пса не получилось - пришлось делать подкоп и поднимать плиту. Однако она не поддалась. Тогда спасатели были вынуждены копать мерзлую землю, чтобы расширить пространство вокруг собаки.

«Пес рычал страшно, потом сдался. Спустя три часа огромного пса выкопали. Первое его желание - пить!» - рассказали спасатели.

Они также сообщили, что о спасенном псе будут заботиться сотрудники охраны.