Морпехи ЧФ уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра

Бойцы 810 отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота уничтожили пункт временной дислокации украинских националистов на правом берегу Днепра в Херсонской области. ПВД нашли с помощью воздушной разведки БПЛА и накрыли огнем артиллерии.

Обнаруженного с воздуха противника ликвидируют артиллерией, ударными дронами, сбросами рассказал боец морской пехоты ЧФ с позывным «Кусок».

По пункту размещения противника артиллеристы ударили 122-мм снарядами из гаубицы Д-30. На всю работу у морских пехотинцев было всего несколько минут, чтобы остаться незамеченными для подразделений ВСУ, расположившихся на правом берегу Днепра.

«Работаем по минометам, по укрепрайонам или по блиндажам. Сегодня поразили дом, в котором было скопление личного состава противника, а также склад его боеприпасов» - рассказал вычислитель-топогеодезист с позывным «Челбас».

По словам военнослужащего с позывным «Кусок», без постоянного видеоконтроля никак нельзя: можно просто потерять суть происходящего. Поэтому ведется постоянный контроль даже в непогоду, на низких высотах. Многое зависит от качества дрона: от зума, ночью - от тепловизора, который на нем установлен.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.