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Шойгу поблагодарил бойцов, действовавших на передовой в праздничные дни

Сергей Шойгу отметил, что российские бойцы и командиры действовали профессионально и самоотверженно.
2024-01-09 12:46:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поблагодарил всех, кто нес службу на боевых постах в праздничные дни. Выступая на тематическом селекторном совещании, министр еще раз поздравил личный состав с Новым годом. 

«Особые слова признательности нашим боевым товарищам, которые все это время профессионально и самоотверженно действовали на передовой», - сказал Шойгу.

Глава оборонного ведомства не оставил без внимания и тех, кто в эти дни выполнял свои задачи в госпиталях, налаживал мирную жизнь в новых российских регионах.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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