Шойгу поблагодарил бойцов, действовавших на передовой в праздничные дни

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поблагодарил всех, кто нес службу на боевых постах в праздничные дни. Выступая на тематическом селекторном совещании, министр еще раз поздравил личный состав с Новым годом.

«Особые слова признательности нашим боевым товарищам, которые все это время профессионально и самоотверженно действовали на передовой», - сказал Шойгу.

Глава оборонного ведомства не оставил без внимания и тех, кто в эти дни выполнял свои задачи в госпиталях, налаживал мирную жизнь в новых российских регионах.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.