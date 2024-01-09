Автоэксперт Колодочкин назвал три способа избежать массовых ДТП в непогоду

Автоэксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин в разговоре со «Звездой» назвал правила, которые помогут избежать участия в массовых авариях из-за непогоды.

Напомним, накануне страшное ДТП произошло на трассе М-11 «Нева». Тогда столкнулись 66 транспортных средств, погибли четыре человека, в том числе 9-месячный ребенок.

Колодочкин привел эту аварию в качестве примера того, как ошибки водителей могут стоить человеческих жизней, а также дал несколько рекомендаций автомобилистам.

«Иметь чувство собственного достоинства»

Важно ехать с комфортной скоростью, не обращая внимания на других водителей, которые опережают или выражают недовольство с помощью гудка.

«Тут нужно иметь чувство собственного достоинства, ехать с комфортной для тебя скоростью, но обгоняют тебя - да пусть обгоняют. Относитесь вы к этому спокойно. Это его дело, его машина, он за все отвечает, пускай едет как хочет», - посоветовал Колодочкин.

Нужно бешеное внимание в таких погодных условиях, тем более когда вокруг тебя не вполне адекватные водители, которые так ездят.

Нет поездкам по привычке

В снежную морозную погоду в условиях гололеда важно объективно оценивать, действительно ли в точку назначения можно добраться только на машине.

«Очень многие ездят не потому, что нужно, а просто по привычке: “А что я поеду на общественном транспорте, когда у меня машина есть?” У очень многих машины в мороз перестали банально заводиться. В итоге человек полчаса бегает, прыгает, звонит, наконец он заводит машину и куда-то опаздывает и увеличивает скорость», - сказал он.

Если можно обойтись без поездки на машине, лучше выбирать общественный транспорт - трамвай, автобус, метро, поезд, такси.

Очевидно, но факт

Есть правила дорожного движения, о которых знают все водители, однако зачастую они игнорируются, что и приводит к трагедиям.

В частности, не стоит ездить зимой на летней резине. Если у человека шины не по сезону, он «просто полный идиот», считает автоэксперт.

Кроме того, важно обращать внимание на дистанцию, особенно при езде по скоростной трассе.

«Дистанция должна быть такая, чтобы водитель мог вовремя остановить машину с учетом конкретной дорожной ситуации. Не упирайся в бампер тому, кто едет перед тобой», - обратил внимание Колодочкин.

По его словам, именно это вчера и произошло на М- 11, когда несколько десятков транспортных средств «собрали паровоз», поочередно врезавшись друг в друга из-за несоблюдения дистанции.