Группировка «Юг» улучшила тактическое положение на Донецком направлении

Российские военные улучшили тактическое положение в районах Георгиевки (под Марьинкой) и у Богдановки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Безвозвратные и санитарные потери украинской стороны на Донецком направлении превысили 250 человек. Помимо живой силы, враг лишился нескольких единиц военной техники.

По словам начальника пресс-центра, за сутки уничтожены два украинских танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две гаубицы Д-30.

Астафьев отчитался и об успехах российских сил ПВО. Так, в небе ДНР за сутки уничтожены четыре украинских беспилотника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.