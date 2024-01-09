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Группировка «Юг» улучшила тактическое положение на Донецком направлении

Убитыми и ранеными на данном направлении противник потерял более 250 военнослужащих.
2024-01-09 12:30:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военные улучшили тактическое положение в районах Георгиевки (под Марьинкой) и у Богдановки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Безвозвратные и санитарные потери украинской стороны на Донецком направлении превысили 250 человек. Помимо живой силы, враг лишился нескольких единиц военной техники.

По словам начальника пресс-центра, за сутки уничтожены два украинских танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две гаубицы Д-30.

Астафьев отчитался и об успехах российских сил ПВО. Так, в небе ДНР за сутки уничтожены четыре украинских беспилотника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #МО РФ #СВО #донецкое направление
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