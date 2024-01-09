В Находке более шести тысяч человек остаются без отопления

В городе Находка без отопления остаются более 6 000 жителей 88 многоквартирных домов, прокуратура начала проверку по факту аварийного прекращения теплоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Уточняется, что причиной аварии стал порыв питательной линии экономайзера на котельной. В итоге без тепла остаются дома на шести улицах города, а также четыре учреждения для несовершеннолетних.

Ведутся работы по ремонту и восстановлению. Также по итогам проверки факта прекращения теплоснабжения прокуратура примет необходимые меры.