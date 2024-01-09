Пленный Окороков рассказал о нехватке кадровых офицеров в ВСУ

Сдавшийся в плен украинский младший лейтенант Окороков, занимавший должность заместителя командира роты, рассказал представителям Минобороны России о низком моральном духе в подразделениях, а также пожаловался на плачевное состояние вооружения и нехватку кадров в ВСУ.

«У нас нехватка кадровых офицеров, поэтому берут мобилизованных, быстро обучают кое-как и отправляют на передний край. Обучают плохо, многие не умеют пользоваться оружием. Некоторые виды вооружения увидели впервые, оно в плохом состоянии и часто отказывает», - рассказал он.

Мужчину призвали 25 сентября прошлого года. В военкомате ему предложили пройти двухмесячные курсы обучения на офицера и месяц боевого слаживания.

Окороков рассказал, как оказался в плену. Находясь на позициях, украинцы попали под минометный обстрел. Вскоре у них закончились еда и боеприпасы, люди стали замерзать. Среди личного состава было много раненых. Оказавшись в окружении с трех сторон, украинцы сдались в плен.

Пленный отметил высокую подготовку бойцов ВС РФ, назвал их профессионалами. К сложившим оружие украинцам российские военнослужащие отнеслись по-человечески и с уважением. Пленных накормили, напоили, оказали медицинскую помощь. Окороков призвал соотечественников сдаваться, не идти с оружием на своих братьев и сохранить жизнь.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.