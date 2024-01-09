В подмосковном Дмитрове обнаружили утечку на теплосети от котельной, предположительно, есть еще одна, сообщил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Он добавил, что неполадки были оперативно обнаружены. Для их устранения была приостановлена подача отопления и горячей воды, на месте ведет работу аварийная бригада.

Однако все еще продолжается поиск еще одного участка утечки, котельная будет запущена после его обнаружения.

Глава округа напомнил, что обо всех внештатных ситуациях граждане могут сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу, передает «360».