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В Госдуму внесли проект о повышении единовременного пособия при рождении детей

Сейчас размер этой выплаты составляет 20 472 рубля 77 копеек. Предлагается повысить до 30 тысяч.
Владимир Рубанов 2024-01-09 00:37:01
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Законопроект о повышении единовременного пособия при рождении ребенка до 30 тысяч рублей внесли на рассмотрение Госдумы РФ. Об этом сообщил председатель комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов.

Проект предусматривает внесение изменений в статью 12 ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Сейчас размер этой выплаты составляет 20 472 рубля 77 копеек.

Вступление поправок в силу, если их одобрят, предполагается 1 июля 2024 года.

Единовременное пособие выплачивают одному из родителей при рождении ребенка. Выплата полагается на каждого ребенка, ее получают один раз.

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