Умер ученый Владимир Хавинсон, чье открытие пептидов спасло миллионы жизней

В возрасте 77 лет скончался Владимир Хавинсон, ученый, академик РАН и основатель Санкт-Петербургского Института биорегуляции и геронтологии. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев, который выразил свои соболезнования в связи с этой утратой.

«Профессор Владимир Хацкелевич - автор сотен работ и патентов на изобретения, которые он неизменно посвящал своим родителям. Горжусь тем, что у нас вышло несколько совместных печатных работ», - написал Эргашев в своем Telegram-канале.

Владимир Хавинсон наиболее известен своим открытием пептидов, с помощью этого достижения удалось спасти сотни миллионов жизней по всему миру, в особенности сохранить здоровье ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС, передает «360».

С помощью пептидных биорегуляторов, создание которых стало возможно благодаря Владимиру Хавинсону, ученым доступно восстановление активности генов. Сегодня его открытия применяются для продления жизни пациентов с патологиями. Академик занимался темой старения с 1970 года.